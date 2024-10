Für manche sind Rotkäppchen, Rumpelstilzchen und Co. Geschichten von Mut und Hoffnung. Andere sehen in den Märchen Erzählungen aus einer längst vergangenen Zeit, voll von Gewalt, überholten Rollenbildern und veralteten Moralvorstellungen.

Märchen finden ihren Platz vor allem in Kinderzimmern – als Gute-Nacht-Geschichten begleiten sie Kinder sanft in den Schlaf oder sie werden in Kitas vorgelesen. Für viele Kinder sind sie der erste Zugang zur Welt der Literatur, erklärt Märchenpädagoge Oliver Geister. Märchen können aber "ein Ratgeber sein, Mut machen und vor allem auch Hoffnung wecken“.