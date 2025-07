Spionage

Russische Agenten in Deutschland aktiv wie im Kalten Krieg

06:13 Minuten Immer wieder machen illegale Drohnenflüge Schlagzeilen. Mutmaßlich von Russland aus gesteuerte Sabotage und Spionageflüge finden vermehrt über kritischer Infratruktur statt (Symbolbild) © picture alliance / Daniel Kubirski

Russland intensiviert die Spionage in Deutschland, warnt der Militärische Abschirmdienst. Sabotage, Ausspähung und gezielte Ansprachen potenzieller Helfer – all das gehört zum russischen Repertoire. Trotz steigender Gefahr fehlt es am nötigen Schutz.