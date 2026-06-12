FIFA Fußball-WM

Macht, Geld, Show - und ein bisschen Sport

37:03 Minuten
Shakira und zahlreiche Tänzerinnen und Tänzer performen in fantasievoll-bunten Kostümen eine Choreografie auf dem Fußballplatz
Popstar Shakira eröffnete die Fußball-WM 2026. Das Turnier ist das bislang größte seiner Art - zu gigantomanisch, zu kommerziell, sagen Kritiker. © picture alliance / dpa / Tom Weller
Kohout, Annekathrin; Hentschel, Joachim; Thiam, Boussa |
Audio herunterladen
Eine bunte Eröffnungsshow von Shakira, teure Tickets und Visaprobleme: Geht es bei der WM eigentlich auch noch um Fußball? Kulturwissenschaftlerin Annekathrin Kohout und Journalist Joachim Hentschel reden außerdem über Madonnas neues Musikvideo.
Podcast: Kompressor
Aus dem PodcastKompressor

Podcast hören

PodcastKompressor

Podcast: Kompressor

Was ist gerade in der Popkultur los? Ob Serienhype, der nächste Tiktok-Trend oder die vertrackte... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr zur Fußball-WM
Zur Startseite