FIFA Fußball-WM

Macht, Geld, Show - und ein bisschen Sport

37:03 Minuten Popstar Shakira eröffnete die Fußball-WM 2026. Das Turnier ist das bislang größte seiner Art - zu gigantomanisch, zu kommerziell, sagen Kritiker. © picture alliance / dpa / Tom Weller

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Eine bunte Eröffnungsshow von Shakira, teure Tickets und Visaprobleme: Geht es bei der WM eigentlich auch noch um Fußball? Kulturwissenschaftlerin Annekathrin Kohout und Journalist Joachim Hentschel reden außerdem über Madonnas neues Musikvideo.