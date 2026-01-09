Macht des Stärkeren

Wie behauptet sich Europa gegen Trump?

53:45 Minuten
US-Präsident Donald Trump hat den rechten Arm gehoben und deutet mit dem Zeigefinger nach vorne. Im Hintergrund sind mehrere US-Faggen zu sehen.
Über die Folgen von Trumps Machtpolitik für Europa diskutieren die Journalistin Ulrike Herrmann, der CSU-Außenpolitiker Thomas Silberhorn und die Lateinamerika-Expertin Claudia Zilla © picture alliance / Photoshot / Daniel Torok / Avalon
Rahmlow, Axel |
Nach dem Sturz des venezolanischen Präsidenten hält Europa sich auffallend zurück – aus Sorge vor Trumps Reaktionen. Doch die US-Machtpolitik rückt näher: Auch Grönland gerät ins Visier. Wie kann Europa als Partner der USA seine Interessen wahren?
