Macht des Stärkeren
Über die Folgen von Trumps Machtpolitik für Europa diskutieren die Journalistin Ulrike Herrmann, der CSU-Außenpolitiker Thomas Silberhorn und die Lateinamerika-Expertin Claudia Zilla © picture alliance / Photoshot / Daniel Torok / Avalon
Wie behauptet sich Europa gegen Trump?
53:45 Minuten
Nach dem Sturz des venezolanischen Präsidenten hält Europa sich auffallend zurück – aus Sorge vor Trumps Reaktionen. Doch die US-Machtpolitik rückt näher: Auch Grönland gerät ins Visier. Wie kann Europa als Partner der USA seine Interessen wahren?