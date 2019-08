Lyriksommer: Literatur trifft Wissenschaft Poesie über den Minifrosch

Von Astrid Mayerle

Der Mini-Frosch als Inspirationsquelle für Lyriker. (EyeEm / Fontyn Christophe)

Ein geheimnisvoller Stachelrochen, ein Kugelfisch oder Köcherfliegen aus den Anden. Lange wussten die Menschen nichts von diesen Tierarten. Mit welchem Blick begegnen Lyriker dem Neuen in der Welt, mit welchem Interesse tun es Wissenschaftler?

Mini Mum und Mini Scule heißen die erst kürzlich entdeckten Zwergfrösche aus Madagasker. Als Pärchen sind sie so groß wie ein Daumennagel. Sie haben die Lyrikerin Eva Maria Leuenberger inspiriert.

"der neueste frosch

ist der kleinste frosch

kaum größer als ein reiskorn

in deinem mund"

Gefunden wurden die winzigen Frösche von Mark Scherz, Amphibienexperte an der Zoologischen Staatssammlung München, und seinem Team. Den Wissenschaftler fasziniert es, wie seine Forschung bedichtet wird, welche Bilder der Dichterin eingefallen sind. Tatsächlich sei der Frosch kaum größer als ein Reiskorn, sagt Scherz.

Lyrische Bilder statt nüchterner Klassifizierung

Eva Maria Leuenberger legt dem Leser gewissermaßen einen Zwergfrosch in den Mund. Ein großartiges sinnliches Experiment, das die Grenzen der Vorstellungskraft auslotet und dieses kleine Wesen in ganz anderer Weise würdigt, als es die Wissenschaft je könnte.

Jährlich werden etwa 20.000 neue Arten entdeckt und beschrieben. Viele Lebewesen verschwinden von diesem Planeten, bevor die Wissenschaft sie einordnen konnte. Der Evolutionsbiologe Thomas von Rintelen vermutet, das es 10 bis 30 Millionen Arten auf der Erde gibt, von denen erst zwei Millionen klassifiziert seien. Die offiziellen Namen und Bezeichnungen für neue Arten klingen dabei oftmals nüchtern und einschränkend.

Ein Gedicht für den Kugelfisch

Auch Sandra Burkhardt hat sich poetisch mit der Rolle der Sprache bei der Klassifizierungsfrage beschäftigt. So schreibt sie über den Kugelfisch Torquigener Albomaculosus und sinniert in ihrem Gedicht über seinen Namen.

"Klaus? Adam? Dr. Matsuura, bist dus?

Wir sind die makelblanken Namenlosen, unser Stammbaum ist lang.

(...) Am siebten Tag war das Werk geschaffen und signiert,

aber entziffert hats keiner. Du kannst doch lesen, oder?"

Sandra Burkhardt möchte die Wissenschaftler allerdings nicht nur als "böse Klassifizierungsmaschinen" stehen lassen. Schließlich helfen sie ja auch, die Tiere zu schützen, indem sie ihre ökologische Bedeutung erforschen.

Gedichte über das Verhältnis zwischen Mensch und Tier

Auf der anderen Seite stehen zum Beispiel Menschen, die vom Aussterben bedrohte Tiere jagen, um sie etwa als sogenanntes Bushmeat zu verkaufen – wie die westafrikanische Antilope Philantomba Walteri. Die Lyrikerin Sabine Scho hat ihr ein Gedicht gewidmet:

"Philantomba Walteri

Kleinere Antilope

auf einem Fleischmarkt

entdeckt

Hört auf den Namen Walter

Hört auf den Namen Duiker

Bilton oder Bushmeat?

Meet the taxidermist!

Sich danach die Finger

geleckt."

Diese kleine Antilope wurde erst 2010 zu einer eigenen Art erklärt.

Die Erforschung der Arten wurde in den vergangenen Jahrzehnten durch zahlreiche neue technische Möglichkeiten erweitert: Institute wie die Zoologische Staatssammlung München analysieren Gene, erstellen in Computertomographen die dreidimensionalen Skelettaufnahmen von Tieren und speichern in Soundarchiven das Zwitschern, Quaken und Pfeifen verschiedenster Tierarten.

Doch zunächst müssen die Tiere nach wie vor auf ganz analoge Weise gefunden werden So beschreibt der Lyriker Jan Wagner in seinem Gedicht "potamotrygon rex", wie Forscher das Exemplar eines bis dahin unbekannten Süßwasserstechrochens aus einem Flussbett bergen. Er vergleicht das Tier mit der Himmelsscheibe von Nebra.

Ein Rochen wie die Himmelsscheibe von Nebra

"(...) erstmals ans licht gehievt zum gewaltigen gähnen

vom regenwald: aus der gattung der stachelrochen

dein platter körper, braun oder purpurn,

beschlagen mit punkten von gold, mit tupfern, spänen,

und jetzt an bord von jacques und john und jorge

umringt wie der rundschild eines barbaren (...)"

Neu entdeckte Tierarten können Lyrikern ebenso wie Wissenschaftlern also auch schlicht die Erfahrung schenken, zu staunen und sich überwältigen zu lassen.

Das Manuskript zur Sendung finden Sie hier.