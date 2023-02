Luftangriffe im Erdbebengebiet

Türkei und Syrien attackieren in Nordsyrien

06:28 Minuten Ariha nahe Idlib in Nordsyrien nach Angriffen des Assad-Regimes am 8. Januar 2023 nach Angaben der Bildnachrichtenagentur Picture Alliance © picture alliance / AA / Esra Hacioglu Karakaya

Borgschulte, Svenja · 10. Februar 2023, 06:48 Uhr

Laut Svenja Borgschulte von der deutsch-syrischen NGO „Adopt a Revolution“ hat es Angriffe der Türkei auf Kurdengebiete in Nordsyrien und weitere des syrischen Regimes nahe Aleppo gegeben. Die Erdbebenopfer-Hilfe in Nordsyrien komme nur sehr langsam an.