Sie hüpfen flach und elegant von links nach rechts mit einem dünnen Degen in der Hand - und da geht es schon los: Das eine ist ein Florett, das andere ein Säbel, das dritte der Degen.

Beim Säbel ist es so, dass der gesamte Rumpf inklusive Kopf zur Trefferfläche gehört. Beim Florett ist es nur der Rumpf ohne die Arme, aber natürlich gehört auch immer der Rücken dazu.

Wenn es beim Degengefechten piept, ist es zum Kontakt durch die Berührung der Degenspitze auf der Trefferfläche am Körper gekommen und der elektrische Impuls wird über ein Kabel zur Anzeigetafel übertragen.

Beim Florett gehört der Hanseatische Fechtclub zu den besten in Deutschland.

Beim Florett gehört der Hanseatische Fechtclub zu den besten in Deutschland. © Thorsten Philipps

Hilke Kollmetz ist gerade deutsche Meisterin und Europameisterin im Florett geworden - und zwar in der Klasse der Veteranen.

"Weil ich das Gefühl auch genieße, aufgeregt zu sein. Die Tage unmittelbar vor dem Wettkampf verbringt man auch viel Zeit mit den Gedanken, dass man eine gute Leistung abliefern will. Wenn das nicht mehr der Fall sein sollte, dass ich aufgeregt bin, dann höre ich wohl auf."

Nationalkampfrichter Henrik Fey ist seit knapp 15 Jahren dabei. Er kennt die besten in Deutschland und sagt, seine Lübeckerinnen und Lübecker sind immer ganz gut dabei, wenn es auch bei den Damen und Herren nicht zur Spitze reicht.

Ausdauer, Konzentration und schnelle Reflexe - darauf kommt es beim Fechten an. Hilke Kollmetz weiß, dass kaum einer die Anstrengung nachvollziehen kann:

"Ich glaube für Außenstehende, wenn die so ein Gefecht sehen, die fragen sich, warum schwitzen die so, wenn sie die Maske abnehmen. Das ist wahrscheinlich einerseits diese körperliche aber auch die geistige Herausforderung, die zu leisten ist. Und wenn man mal muskuläre Probleme hat, dann muss man sich halt mal die Schnürsenkel zubinden. Das Körperliche kann man durch taktische Maßnahmen ganz gut in Griff kriegen."