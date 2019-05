Lortzings "Wildschütz" in Kassel Wilderer wildern wollüstig

Jägerschar im Wald in der Premier von Lortzings "Der Wildschütz" am Staatstheater Kassel (Staatstheater Kassel / N. Klinger)

Lortzings Musik steckt mit seiner Leichtigkeit an. Am Ende der Ouvertüre ertönt ein Schuss: der Start für einen Verwechslungs- und Verkleidungsreigen, der kaum turbulenter sein könnte. Biedermann und Adelsklasse werden tüchtig aufs Korn genommen.

Die einen lieben den frischen, herrlich gesanglichen Lortzing-Ton, andere sehen ihn als den Tonsetzer im Ohrensessel, als Spitzweg des Notenblatts. Ein Bild, das dem Komponisten überhaupt nicht gerecht wird. Denn er war in vielen seiner Stücke alles andere als nett, und schon gar nicht zur Obrigkeit. Seine satirischen Stücke wurden von der Zensur streng beäugt, schnell vom Spielplan gestoßen und daher auch zu einem Teil vergessen.

Bühnenmensch Lortzing

Lortzing war auch nicht nur Komponist. Er war selbst Schauspieler und Sänger, Theaterdirektor mit großem Organisations-Talent. Wenn er Bühnenwerke schrieb, dann hatte er immer ein Ensemble vor Augen, das Lust am Spiel und am Gesang zu gleichen Teilen in sich trug.

Am Ende findet das Happy End für alle statt. (Staatstheater Kassel / N. Klinger)

Und er schrieb die Texte selbst. Auch das war keine Selbstverständlichkeit in der deutschen Musiktheaterlandschaft seiner Zeit.

Siegeszug der Singspieloper

Überhaupt dominierte damals eher das italienische oder französische Genre auf den Bühnen. Und so wurde Lortzing auch dafür gefeiert, dass er deutsche Texte auf der großen Bühne etablierte. Das galt dem Publikum wie ein Befreiungsschlag, das sich vielerorts den höfisch protegierten Aufführungen in anderen Sprachen zu beugen hatte. Die Spieloper erlebte mit Lortzing einen Siegeszug.

Das doppelte Gretchen

Aktion auf der Bühne wird auch im "Wildschütz" geboten. Es geht um die Liebe, die Verkleidung - gekungelt wird, solange die Masken halten.

Der Dorfschullehrer Baculus feiert seine Verlobung mit dem blutjungen Gretchen. Zur Feier hat er geladen und dafür wohl gewildert, was die Jäger des Grafen auf den Plan rufen. Sie beschuldigen den jungen Mann. So verliert er seine Stellung und damit auch die Möglichkeit, recht bald zu heiraten - so will es der Graf Eberbach, der sogleich begehrliche Blicke auf Gretchen wirft.

Der Schulmeister Baculus (Yorck Felix Speer) wird vom Dienst suspendiert (umringt von Mitgliedern des Opernchores) (Staatstheater Kassel / N. Klinger)

Doch mit der Jägerschar kommt auch Rettung, denn in den Reihen gibt es eine als Student getarnte Baronin, die helfen kann - auch mit ihrer Gabe, sich geschickt zu verkleiden. Aus ihr wird Gretchen Nr. 2, das die Werbungen des Grafen und anderer Herren verwirrend lanciert.

Gretchen zwei, eigentlich die Baronin Freimann (Jaclyn Bermude) mit zwei Verehrern, links der Baron Kronthal (Daniel Jenz) und rechts der Graf von Eberbach (Daniel Holhauser). (Staatstheater Kassel / N. Klinger)

Schließlich wird ihre Brautschaft für 5000 Taler verkauft, und sie landet glücklich in anderen Adelsarmen - Gretchen Nr. 1 bleibt zum Glück unbehelligt. Und der Vorwurf des Wilderns wird schließlich fallen gelassen: Der erlegte Bock ist nur ein Esel aus dem Dorf.

Übertragung der Premiere live aus dem Staatstheater Kassel

Albert Lortzing

"Der Wildschütz", Komische Oper in drei Aufzügen

Libretto: Albert Lortzing

Graf von Eberbach - Daniel Holzhauser, Bariton

Die Gräfin, seine Gemahlin - Inna Kalinina, Alt

Baron Kronthal - Daniel Jenz, Tenor

Baronin Freimann - Jaclyn Bermudez, Sopran

Baculus, Schulmeister - Yorck Felix Speer, Bass

Gretchen, seine Braut - Karola Sophia Schmidt, Sopran

Pancratius, Haushofmeister - Bernhard Modes, Bariton

Nanette, Kammermädchen - Marta Herman, Mezzosopran



Cantamus

Chor und Orchester des Staatstheaters Kassel

Leitung: Alexander Hannemann