Das Europäische Patentamt will auf herkömmlich gezüchtete Pflanzen Patente vergeben und trifft sich dazu mit Vertretern der Industrie. Wird das umgesetzt, bedroht das die Existenz der Züchter, fürchtet der Tierarzt Christoph Then. Mehr

Vermenschlicht und süß: So wird der fliegende Zirkuselefant in Tim Burtons Neuverfilmung von "Dumbo" gezeigt. Wir projizieren in Tiere hinein, was uns passt, sagt der Kulturwissenschaftler Thomas Macho.Mehr