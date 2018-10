Live-Konzert im Essener Dom Juan Allende-Blin zum 90.

Der Komponist und Musikpublizist Juan Allende-Blin (Jan Rothstein/privat)

Kürzlich ist der Komponist und Publizist Juan Allende-Blin 90 Jahre alt geworden - das Essener E-MEX-Ensemble widmet ihm zwei Porträt-Konzerte mit älteren und neuen Werken. Das zweite übertragen wir live aus dem Essener Dom.

"Ein Leben aus Erinnerung und Utopie" - so überschreiben die Musikerinnen und Musiker des E-MEX-Ensembles ihre beiden Konzerte zum 90. Geburtstag des Komponisten Juan Allende-Blin. Der Künstler lebt seit vielen Jahrzehnten in Essen, geboren wurde er in Chile. Seine Eltern waren professionelle Musiker und stammten aus spanisch-französischen Familien.

Kultur war selbstverständlich

Er wuchs in einer sehr kulturvollen Umgebung mit Musik, Literatur und Bildender Kunst auf und lernten als Kind drei Sprachen, Spanisch und Französisch, und von seinem aus Berlin vor den Nazis geflohenen Kindermädchen Deutsch. Überhaupt war das familiäre und kulturelle Leben in Chile stark von den europäischen Flüchtlingen geprägt, die der Faschismus vertrieben hatte, weil sie Juden, Linke oder Demokraten waren. Über seinen Onkel, den Komponisten Pedro Allende-Saron, trat der junge Musikstudent in eine direkte Nachfolge der französischen Musikszene um Ravel und Debussy ein.

E-MEX Ensemble (Georg Schreiber)

Kreative Partnerschaft mit Gerd Zacher

1951 kam Allende-Blin nach Hamburg, um dann in Detmold Komposition zu studieren. Dort lernte er auch seinen Lebenspartner Gerd Zacher kennen, der ebenfalls Komponist war und mit dem er viele gemeinsame Projekte verwirklicht hat. Zacher war auch Organist. Er starb vor vier Jahren in Essen, wo die beiden Musiker seit 1971 gelebt haben.

Ensemble- und Orgelmusik

Wir senden das zweite Konzert live aus dem Essener Dom um eine knappe Stunde versetzt und ergänzen den Abend mit Aufnahmen vom Vorabend aus dem Essener Haus Fuhr. Gemeinschaftskompositionen, Orgelwerke und Ensemblestücke mit Gesang stehen bei diesen beiden Konzerten im Mittelpunkt. Sie sind zum Teil in den vergangenen Jahren neu entstanden oder datieren aus den letzten Jahrzehnten des überaus schaffensreichen Lebens des Jubilars. Ihm waren im Frühjahr 2016 die Begegnungen mit musikalischen Zeitzeugen in unserem Programm gewidmet. Als Gäste des E-MEX-Ensembles sind der Tenor Marcus Ullmann und der Organist Matthias Geuting zu hören.

Juan Allende-Blin zum 90. Geburtstag

Live aus der Domkirche Essen

Juan Allende-Blin

"Mémoire de l’oubli" für Orgel

Gerd Zacher / Juan Allende-Blin

"75 Eventualities/Siebeneinhalb Dezennien" für Orgel und Zuspiel

Gustave Samazeuilh

Prélude für Orgel

Juan Allende-Blin

"Transformations VIII: Antiphonie" für Orgel und Ensemble

Matthias Geuting, Orgel

E-MEX-Ensemble:

Evelin Degen, Flöte

Robert Beck, Klarinette

Marcus Ullmann, Tenor

Ferenc Mausz, Trompete

Andreas Roth, Posaune

Michael Pattmann, Klangregie

Haus Fuhr, Essen

Aufzeichnung vom 23. Oktober 2018

Juan Allende-Blin

Zwei politische Chansons nach Gedichten von Bertolt Brecht für Tenor und Klavier

Juan Allende-Blin

Fünf jiddische Lieder aus dem Ghetto für Tenor, Flöte, Klarinette, Trompete, Posaune, Violine, Violoncello und Klavier (Auszüge)

Marcus Ullmann, Tenor

E-MEX-Ensemble:

Evelin Degen, Flöte

Robert Beck, Klarinette

Ferenc Mausz, Trompete

Andreas Roth, Posaune

Martin von der Heydt, Klavier

Kalina Kolarova, Violine

Burkart Zeller, Violoncello

Leitung: Christoph Maria Wagner