Live aus Heidelberg: Oper von Hans Gál "Die heilige Ente - ein Spiel mit Göttern und Menschen"

Moderation: Stefan Lang

Alle (Wilfried Staber, João Terleira; Götter: Han Kim, Lars Conrad, Björn Burkhard Beyer; James Homann, Opernchor) versammeln sich um die "Heilige Ente", und fragen sich, wo sie ist. (Theater und Orchester Heidelberg / Susanne Reichardt)

1923 feierte der österreichische Komponist Hans Gál mit diesem Werk einen Sensationserfolg. Bis 1933 wurde die Oper um das Glück von Kuli Yang regelmäßig gespielt. Dann folgte die Vertreibung Gáls und das Vergessen der Oper. In Heidelberg wird sie wiederentdeckt.

Kuli Yang ist auf dem Weg zum Hof des Mandarins. Er soll dort eine Ente abliefern. Doch für einen Moment wird er abgelenkt: Er wirft einen Blick auf die schöne Li, die Gattin des Mandarins. In diesem winzigen Augenblick verschwindet die Ente. Gestohlen? Damit droht ihm die Todesstrafe.

Götter helfen - Götter strafen

Doch die Götter schauen zu und greifen in diese fatale Situation ein. Sie vertauschen die Häupter von Kuli und Mandarin, und damit ihre Lebenssituationen. Kuli Yang wird gerettet und alles scheint sich für ihn zum Besten zu wenden, vor allem darf er die Liebe der schönen Li nun genießen. Nebenbei hebt er auch noch einige lästige, restriktive Gesetzt auf.

Doch dann geht er zu weit: Er will auch noch die Götter abschaffen. Denen wird das zu bunt. Sie heben den Tausch kurzerhand wieder auf. Dennoch wird nichts mehr so, wie es vorher war. Und wo ist eigentlich die Ente abgeblieben?

Endlich wieder auf der Bühne

Mit der »Heiligen Ente«, am 29. April 1923 am Städtischen Theater Düsseldorf uraufgeführt, konnte der Österreicher Hans Gál einen Sensationserfolg feiern. Doch nach Gáls Vertreibung 1933 durch die Nationalsozialisten geriet die Oper in Vergessenheit.

Eva und Hans Gál beim gemeinsamen Klavierspiel, Edinburgh 1966. (Theater und Orchester Heidelberg / privat)

Nach einer Fassung für Kinder in Köln 2007 und einer Berliner Produktion für Klavier und Ensemble 2012 wird "Die heilige Ente" nun am Theater und Orchester Heidelberg zum ersten Mal seit 1933 wieder als großes Bühnenwerk in Erscheinung treten. Die musikalische Leitung dieser Opernausgrabung liegt in den Händen des stellvertretenden Generalmusikdirektors Dietger Holm.

vor der Liveübertragung 19.05 Uhr bis 19.30 Uhr



Hans Gál

Concertino für Violine und Streichorchester op. 52

Erez Ofer, Violine

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Leitung: Frank Beermann

Aufnahme vom Februar 2016

Live aus der Oper Heidelberg - Premiere ab 19.30 Uhr

Hans Gál

"Die heilige Ente - ein Spiel mit Göttern und Menschen"

Oper in einem Vorspiel und drei Akten

Libretto: Karl Michael von Levetzow und Leo Feld

Mandarin - Ipča Ramanović

Li - Carly Owen

Kuli Yang - Winfrid Mikus

Tänzerin - Hye-Sung Na

Gaukler - James Homann

Bonze - Wilfried Staber

Haushofmeister - Joao Terleira



Chor und Extrachor des Theaters und Orchesters Heidelberg

Philharmonisches Orchester Heidelberg

Leitung: Dietger Holm