Live aus der MET: George Gershwins genialer Wurf "Porgy and Bess"

Porgy (Eric Owens) und Bess (Angel Blue) träumen trotz aller Widerstände von einem gemeinsamen Leben. (Met Opera / Paola Kudacki )

„Porgy and Bess“ von George Gershwin ist „die“ amerikanische Oper schlechthin, die im schwarzen Viertel Catfish Row in South Carolina spielt. Die Premiere 1935 war ein großer Erfolg, der aber erst nach Jahrzehnten in großen Opernhäuser gespielt wurde.

In Catfish Row, einem schwarzen Stadtteil der Hafenstadt Charleston in South Carolina, herrscht das Gesetz der Straße. Die Menschen vertreiben sich die Zeit und versuchen – irgendwie - zu überleben. Unter ihnen der verkrüppelte Porgy und die leichtlebige Bess.

Porgy (Eric Owens) muss in der aktuellen Inszenierung an der MET seine Gehhilfe immer Griffbereit haben. (Met Opera / Ken Howard)

Zwischen den beiden beginnt eine Liebesgeschichte: turbulent, mit zart aufkeimenden Hoffnungen, als Bess verspricht, ein neues Leben mit Porgy zu beginnen. Doch der Traum platzt: Porgy bringt seinen brutalen Nebenbuhler Crown um und Bess kehrt am Ende doch in ihr altes Leben, zu Drogen und Freiern, zurück. Eine Geschichte ohne Happy End.

Porgy bleibt nur die Hoffnung, er steigt auf seinen alten Ziegenkarren, ohne den er sich nicht fortbewegen kann, und sucht nach seiner geliebten Bess.

Zündende Kurzgeschichte

Als George Gershwin in einer Nacht 1926 die Kurzgeschichte des Versicherungsangestellten aus Charlston Heyward über den bettelnden Krüppel Porgy las, war er so fasziniert, dass er noch im Morgengrauen einen Brief an den Autor schrieb und ihn bat, eine Oper aus dieser Geschichte machen zu dürfen.

Der Komponist war damals noch keine 28 Jahre alt. Mit seiner "Rhapsodie in Blue" hatte er sich einen Namen als seriöser Komponist gemacht. Bekannt war Gershwin aber vor allem als genialer Liedkomponist, der es immer schaffte, dass man schon nach wenigen Tönen seine Handschrift erkennen konnte.

Meilenstein des amerikanischen Musiktheaters

Die Arbeit an "Porgy and Bess" begann Gershwin im Sommer 1934. Es dauerte aber noch eineinhalb Jahre, bis die "American Folk Opera" fertig war. Die Oper war eine Attraktion und ein Wagnis zugleich, denn die Geschichte spielte in einem rauen schwarzen Hafenviertel, in dem die Gewalt Alltag war und in dem noch den Dialekt der Sklaven – der Gullah-Dialekt – gesprochen wurde. Das gab es dahin auf noch keiner Bühne, ebenso wenig, wie der unausgesprochene Vorwurf an die noch immer allgegenwärtige Rassendiskriminierung in jener Zeit.

Tumultartige Szenen in der Premiere

Die Premiere im Oktober 1935 auf einer Broadway-Bühne feierte das Publikum mit tumultartigen Szenen. Die Kritiker jedoch, waren geteilter Meinung. Nach 124 Aufführungen wurde das Stück vom Spielplan gestrichen. Als Gershwin nur kurz darauf mit 39 Jahren an einem Gehirntumor starb, wurde die Partitur von den Testamentsvollstreckern gar als "wertlos" eingestuft. Doch Lieder wie "Summertime" oder "I Got Plenty o' Nuttin" waren in der Welt und nicht mehr aus dem kollektiven Gedächtnis zu streichen.

Gershwins Oper "Porgy and Bess" ist voller mitreißender Tanzszenen. (Met Opera / Ken Howard)

Gut drei Jahrzehnte nach der Uraufführung setzte die Houston Grand Opera in Texas (1976) das Stück auf den Spielplan. Die MET in New York feierte erst 1985 Premiere. Heute hat "Porgy and Bess" einen festen Platz im Repertoire.

Live aus der Metropolitan Opera New York

George Gershwin

"Porgy and Bess"

Oper in drei Akten

Libretto: Edwin DuBose Heyward (mit Texten von Ira Gershwin)

Bess – Angel Blue, Sopran

Clara – Golda Schultz, Sopran

Serena – Latonia Moore, Sopran

Maria – Denyce Graves, Mezzosopran

Schmuggler – Frederick Ballentine, Tenor

Porgy – Eric Owens, Bariton

Crown – Alfred Walker, Bassbariton

Jake - Donovan Singletary, Bariton

u.a.

Chor und Orchester der MET

Leitung: David Robertson

gg. 21.20 Uhr Pause:

"Du bist der Abraham Lincoln der Negroe-Music"

George Gershwins "Porgy and Bess" und die schwarze Kultur in den USA

Von Markus Vanhoefer