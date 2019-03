Live aus der Gemäldegalerie in Berlin Alte Musik zwischen Malereien der Renaissance

Moderation: Olaf Wilhelmer

Andrea Mantegna "Die Darbringung Christi im Tempel", ca. 1453 Leinwand, 77,1 x 94,4 cm, Ausschnitt (Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie / Christoph Schmidt)

Renaissance-Musik zwischen den Gemälden ihrer Zeit - in dieser Atmosphäre findet unsere Konzertreihe für Alte Musik "Nachklang" statt. Maler näherten sich den gleichen Motiven mit unterschiedlichen Techniken. Ähnlich wie die Komponisten.

Deutschlandfunk Kultur hat die Erlaubnis der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin erhalten, mitten im Botticellisaal Mikrophone aufzustellen und Kabel zu verlegen, um dieses Konzert live übertragen zu können.

Musik mitten in der Bilderflut

Die Gemäldegalerie Berlin wird ab dem 1. März 2019 für vier Monate eine neue Ausstellung zeigen: "Mantegna und Bellini - Meister der Renaissance". Rund 100 Arbeiten der beiden Maler werden gezeigt, oft in Gegenüberstellung. Beide waren miteinander verschwägert und arbeiteten für viele Jahre gemeinsam, um dann getrennte berufliche Wege zu gehen, aber immer in Korrespondenz bleibend.

Giovanni Bellini "Die Darbringung Christi im Tempel", ca. 1472 Holz, 80 x 105 cm (Fondazione Querini Stampalia, Venedig / cameraphoto arte sncEin )

Diese Verbindung zueinander wird in der Ausstellung sichtbar: Was verband sie in ihrer Arbeit? Und welche unterschiedlichen Wege fanden sie in der Umsetzung gleicher Sujets?

Vergleiche der Meister

Von diesem Spannungsverhältnis der Maler ausgehend hat das Ensemble "Graindelavoix" ein Programm entwickelt, das den Moment der Gegenüberstellung aufnimmt.

Giovanni Bellini "Der tote Christus, von Engeln gestützt", um 1475, Pappelholz, 82,9 x 66,9 cm / Auszug (Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie / Christoph Schmidt)

Björn Schmelzer hat mit den Musikern seines in Antwerpen ansässigen Ensembles "Graindelavoix" thematisch gleichartigen Werke zusammengebracht und stellt im Konzert ihre klanglichen Verschiedenheiten nebeneinander. So kann man den individuellen Umsetzungen von gleichartigen Vorlagen und Modellen jener Zeit nachspüren. Sie fällt in Analogie zu den beiden Malern der Renaissance mal schlichter, mal musikalisch verwobener aus.

Andrea Mantegna "Christus als Schmerzensmann", ca. 1495-1500 Leinwand, 78 x 48 cm /Auszug (Statens Museum for Kunst, Copenhagen)

Zudem kommt Michael Eissenhauer, Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin, mit Olaf Wilhelmer ins Gespräch. Programmheft der Veranstaltung: hier.

Liveübertragung aus dem Botticellisaal der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin.

Die Vorbereitungen zum Konzert laufen, das Ensemble "Graindelavoix" schaut sich in der Ausstellung um. (Bettina Schmidt)

'seltzam art, verkärth, auf frembd manier'

Klingende Allegorien zwischen Andrea Mantegna und Giovanni Bellini

Der Körper des Heiligen Sebastian

Guillaume Du Fay

O sancte Sebastiane

O beate Sebastiane

Gaspar van Weerbeke

O beate Sebastiane



Der Körper Christi

1. Inkarnation

Guillaume Du Fay

Inkarnation

Refove unice



Innocentius Dammonis

Cum jubili d’amore

2. Passion

Pere Oriola

O vos homines qui transite in pena

(Zusammenstellung eines Karfreitag-Respronsoriums)



3. Einswerdung

Alexander Agricola, Josquin Desprez, Johannes Martini, Heinrich Isaac u. a.

Poi che t’hebi nel core (Lauda-Kontrafaktur über 'Fortuna Desperata')

Der Körper der Maria Magdalena und der Jungfrau Maria

Alexander Agricola

Gaudeamus omnes

anonym, John Bedyngham

O Rosa bella/ O Diva Stella (Lauda-Kontrafaktur über O rosa bella)

Guillaume Du Fay

Vergine bella che del sol vestita

Bartolomeo Tromboncino

Vergine bella che del sol vestita



Der todgeweihte Körper

Johannes Ghiselin, Alexander Agricola

Dulces exuviae (Didos Lamento)

Heinrich Isaac

Morte che fay

Alexander Agricola, Johannes Ghiselin Jean Japart u. a.

Cum defecerint ligna (Lauda-Kontrafaktur über De tous biens playne)

Alexander Agricola

L’eure est venue/ Circumdederunt me gemitus mortis

Graindelavoix

Anne-Kathryn Olsen, Sopran

Carine Tinney, Sopran

Albert Riera, Tenor

Andrés Miravete, Tenor

Marius Peterson, Tenor

Arnout Malfliet, Bass

Anna Danilevskaia, Viola d’arco

Floris de Rycker, Laute

Bor Zuljan, Laute

Lukas Henning, Laute, Viola da mano

Leitung: Björn Schmelzer

Das Ziel des Ensembles "Graindelavoix" ist, historische wie museale Räume zum Klingen zu bringen. (Graindelavoix / Koen Broos)