Live aus dem Staatstheater Mainz Revolutionsoper von Luigi Nono

Moderation: Stefan Lang

Luigi Nonos Revolutionsoper im Staatstheater Mainz (Staatstheater Mainz / Andreas Etter)

"Al gran sole carico d’amore - Unter der großen Sonne von Liebe beladen" - so der Titel Luigi Nonos Oper, die er 1972 für die Mailänder Scala komponierte. Eine Oper voller Revolutionsmomente der Weltgeschichte, in denen auch historische Frauenfiguren in dern Mittelpunkt gerückt sind.

Nonos "Al gran sole carico d’amore" ist eine politische Oper. Sie ruft politische Texte auf. Es sind Szenen gescheiterter Revolutionen und Aufstände des 18., 19. und auch des 20. Jahrhunderts, die den Stoff dieser Oper bilden.

Für eine Revolution braucht es Waffengewalt - auch in Luigi Nonos Oper. (Staatstheater Mainz / Andreas Etter)

In einer Art Text-Collage stellte Luigi Nono sein Libretto zusammen. Dabei werden die Umwälzungen der Pariser Kommune und der Russischen Revolution lebendig, ebenso der Streik der Turiner Fiat-Arbeiter. Auch die Ereignisse in Kuba und Vietnam sind eingebunden.

Dabei setzte Luigi Nono besonders historische Frauenfiguren ins Zentrum wie Louise Michel, die sich 1870 aktiv dem französischen Widerstand anschloss, oder die deutsch-argentinische "Tania" Tamara Bunke, die dem Kreis der Guerilla-Kämpfer um Che Guevara angehörte.

Alexandra Samouilidou, Marie-Christine Haase, Linda-Sommerhage und Maren-Schwier stellen ganz unterschiedliche starke Frauen dar. (Staatstheater Mainz / Andreas Etter)

Daneben integrierte Nono auch Schriften von Marx, Brecht, Castro und Arthur Rimbaud, dessen Gedicht über den Kampf der Frauen im Paris der 1870er Jahre titelgebend war.

Das Orchester ist Teil der Inszenierung in Mainz. (Staatstheater Mainz / Andreas Etter)Luigi Nono

Al gran sole carico d’amore - Unter der großen Sonne von Liebe beladen

Libretto von Luigi Nono und Juri Petrowitsch Ljubimow auf Texte von Bramsci, Marx, Gorki, Brecht, Pavese, Timbaud, Lenin, Fidel Castro und Che Guevara

Marie-Christine Haase - Soprano 1

Alexandra Samouilidou - Soprano 2

Maren Schwier - Soprano 3

Linda Sommerhage - Soprano 4

Sanja Anastasia - Alto / Madre

Alexander Spemann - Tenore 1

Johannes Mayer - Tenore 2

Brett Carter - Baritono / Pavel

Peter Felix Bauer - Basso 1

Florian Küppers - Basso 2



Chor des Staatstheater Mainz - Coro Grande

Les Métaboles - Coro Piccolo



SWR Experimentalstudio Freiburg

Philharmonisches Staatsorchester Mainz

Leitung: Hermann Bäumer