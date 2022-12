Bücher für den Gabentisch

„Jedes Buch ist wie ein Fenster, durch das man in andere Leben guckt“, sagt Christine Westermann , allseits bekannte Journalistin, Moderatorin und selbst erfolgreiche Autorin. Zuletzt erschien von ihr „Die Familien der anderen. Mein Leben in Büchern.“ Darin begibt sich sie sich auf eine Zeitreise durch ihre eigene, von Brüchen gezeichnete Familiengeschichte – immer begleitet von Büchern, die sie in den verschiedenen Lebensphasen geprägt haben.