Literatur Georg-Büchner-Preis geht an Clemens J. Setz

Erhielt bereits zahlreiche Literaturpreise, nun hat er auch noch den Büchnerpreis zugesprochen bekommen: Clemens J. Setz. (© Max Zerrahn / Suhrkamp Verlag.)

Der Schriftsteller Clemens J. Setz erhält den diesjährigen Georg-Büchner-Preis. Der Österreicher hat Romane und Erzählungen veröffentlicht, für die ihm Humanismus, Vielseitigkeit und sprachschöpferische Imagination bescheinigt werden.

Der österreichische Autor Clemens J. Setz bekommt den diesjährigen Georg-Büchner-Preis. Das hat die Akademie für Deutsche Sprache und Dichtung bekannt gegeben. Die Preisverleihung soll am 6. November 2021 in Darmstadt stattfinden. In der Begründung der Jury heißt es:

"Mit Clemens J. Setz zeichnet die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung einen Sprachkünstler aus, der mit seinen Romanen und Erzählungen immer wieder menschliche Grenzbereiche erkundet. Seine bisweilen verstörende Drastik sticht ins Herz unserer Gegenwart, weil sie einem zutiefst humanistischen Impuls folgt. Diese Menschenfreundlichkeit verbindet Clemens J. Setz mit einem enzyklopädischen Wissen und einem Reichtum der poetischen und sprachschöpferischen Imagination. Mit staunenswerter Vielseitigkeit demonstriert er eine radikale Zeitgenossenschaft, welche Buch um Buch die Schönheit und den Eigensinn großer Literatur beglaubigt."

Clemens J. Setz wurde am 15. November 1982 in Graz geboren, studierte Mathematik und Germanistik und lebt in Wien. Er schreibt Romane, Erzählungen, Gedichte und Theaterstücke. 2007 erschien sein Debütroman "Söhne und Planeten", es folgten "Die Frequenzen", "Indigo" und "Die Stunde zwischen Frau und Gitarre".

Für den Erzählband "Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes" (2011) erhielt er den Deutschen Buchpreis. Zuletzt erschienen der Erzählband "Der Trost runder Dinge" (2020) sowie "Die Bienen und das Unsichtbare", ein Buch über Plansprachen (2020).

Ein sehr moderner Autor

"Die Romane und Erzählungen, die er schreibt, sind im besten Sinne eigenwillig, die sind verstörend, die kann man auch nicht immer ins Letzte ausbuchstabieren", sagt Literaturredakteurin Wiebke Porombka. [AUDIO] "Da öffnen sich neben dem Alltag, den wir kennen, neue Ebenen, die mitunter unheimlich und drastisch sind." Das mache den Autor unverwechselbar.

Außerdem seien seine Werke von einem großen Wissen gesättigt, das aber nicht nur traditionell sei. Setz habe auch keine Angst vor dem Trivialen und neuen Techniken. Dadurch sei er ein sehr moderner Schriftsteller, der sich nicht verschanze im Elfenbeinturm.

Gestaltung des Kultur­lebens

Der Georg-Büchner-Preis ist die renommierteste Literaturauszeichnung in Deutschland. Damit werden Schriftsteller geehrt, "die in deutscher Sprache schreiben, durch ihre Arbeiten und Werke in besonderem Maße hervor­treten und die an der Gestaltung des gegen­wärtigen deutschen Kultur­lebens wesentlichen Anteil haben", heißt es in der Satzung.

Zum ersten Mal vergeben wurde der Preis 1923, damals noch für Künstler, Dichter, Schauspieler und Sänger. Seit 1951 vergibt ihn die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung als Literaturpreis. Er ist mit 50.000 Euro dotiert, finanziert wird er vom Bund, dem Land Hessen und der Stadt Darmstadt.

Zu den Preisträgern der vergangenen Jahre zählen Elke Erb (2020), Lukas Bärfuss (2019) und Terézia Mora (2018).