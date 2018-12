Literarischer Adventskalender (9) Kate Evans: "Rosa"

Von Simone Miller

Das Leben Rosa Luxemburgs zeichnet Kate Evans in ihrer Graphic Novel. (Dietz Berlin / Montage: DLF Kultur)

In feinfühligen Bildern leuchtet die britische Autorin Kate Evans das Leben Rosa Luxemburgs aus. Ihre Graphic Novel "Rosa" wird so zu einem mitreißenden und gut recherchierten Portrait, dem es manchmal nur etwas an Abstand fehlt.

Ich verschenke "Rosa. Die Graphic Novel über Rosa Luxemburg" von Kate Evans. Luxemburg ist um die Jahreswende 1870/71 in Polen geboren und hat später in Polen, der Schweiz und in Deutschland gelebt und gewirkt. Als eine der ganz wenigen Frauen damals hat sie studiert und sollte schnell zu einer der wichtigsten Vordenkerinnen einer sozialistischen Räterepublik werden. Sie war nicht nur eine scharfsinnige Theoretikerin, sondern auch eine passionierte Intellektuelle und streitbare Politikerin. Eine, die dafür mit dem Leben zahlen musste.

Die britische Autorin Kate Evans erzählt Rosa Luxemburgs Geschichte in einer Graphic Novel. Dem illustrierten Roman gelingt es, in feinfühligen Bildern den historischen und biographischen Kontext Luxemburgs Leben auszuleuchten und trotzdem originalgetreuen Einblick in ihr theoretisches Werk zu geben. Auch wenn der Autoren-Text an manchen Stellen mehr Abstand von Luxemburgs damaligen politischen Einschätzungen halten könnte, überzeugt Evans mit diesem mitreißenden und gut recherchierten Portrait.

Ich schenke das Buch meiner Schwester Sofie, die einen feinen Sinn für vielsagende Bilder besitzt und sich für revolutionäre Geister interessiert. Ich schenke es ihr auch deshalb, weil man Luxemburgs Leben als Ermutigung lesen kann, an großen Problemen nicht zu verzagen, sondern ihnen mit großen Plänen zu begegnen.

Kate Evans: "Rosa – Die Graphic Novel über Rosa Luxemburg"

Dietz, Bonn, 2018

228 Seiten, 25 EUR