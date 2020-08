Lisa Eckhart widerspricht Vorwürfen "Ich lasse keine Religion und keine Ethnie aus"

Führt Listen, um ja niemanden in ihrem Programm zu vergessen: die Kabarettistin Lisa Eckhart, die nun auch Romanautorin ist. (picture alliance / APA / picturedesk.com / Hans Punz)

Die Kabarettistin Lisa Eckhart hat turbulente Wochen hinter sich. Heute erscheint ihr erster Roman. Ein Gespräch über Identitäten, politische Korrektheit und das Schmerzempfinden des Publikums.

Immer wieder gibt es Debatten über die politische Korrektheit - eine der letzten drehte sich um die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart. Sie wurde für angeblich antisemitische Klischees in ihrem Programm kritisiert. Das Hamburger Harbour Front Literaturfestival lud sie mit Hinweis auf Sicherheitsbedenken aus. Eigentlich sollte Eckhart an einem Wettbewerb um den besten Debütroman teilnehmen. Dann sollte sie doch kommen, wollte aber nicht mehr.

Eckhart hat nun auch ohne das Festival genug Aufmerksamkeit für ihren ersten Roman geerntet, der heute erscheint. Den Vorwurf des Antisemitismus findet sie "empörend" und "argumentativ an den Haaren herbeigezogen", sagt sie. Sie lasse keine Religion und Ethnie in ihrem Programm aus. Gutes Kabarett bohre nun einmal in den Wunden des Publikums, sie beleidige aber niemanden in ihrem Programm, sagt Eckhart.

Von politischer Korrektheit hält die Kabarettistin nicht viel. Das sei eine "infantile Form von Respekt und Höflichkeit". Mit "ganz rigiden Regeln" - ungefähr so wie bei Kindern, denen man sage, dieses oder jenes sei eben so, erläutert Eckhart. Das tue man, weil Kindern eben noch die Fähigkeit abgehe, im Einzelfall zu entscheiden, was man sagen dürfe, um das Gegenüber nicht zu kränken - sie wüssten noch nicht, was angemessen sei und was nicht.

