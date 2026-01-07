Berlin

Brandanschlag sehr wahrscheinlich mit linksextremistischen Hintergrund

06:36 Minuten
"Geschlossen wegen Stromausfall" steht auf einem Zettel an einem Supermarkt am S-Bahnhof Zehlendorf.
Die Stromnetze müssen in Zukunft verbessert werden, um die Haushalte schneller wieder an den Strom zu bringen, fordert Extremismusforscher Hendrik Hansen. © dpa / picture alliance / Jens Kalaene
Hansen, Hendrik; Westhof, Ramona |
Audio herunterladen
Die linksextremistische Vulkangruppe hat sich zum Anschlag auf die Berliner Stromversorgung bekannt. Extremismusforscher Hendrik Hansen kritisiert den zu geringen Personaleinsatz gegen Linksextremismus. Lobt aber die Solidarität der Bevölkerung.
Podcast: Studio 9
Aus dem PodcastStudio 9

Podcast hören

PodcastStudio 9

Podcast: Studio 9

Der Überblick mit Hintergrund: Interviews, Reportagen, Kritiken – mit originellen... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr zum Stromausfall in Berlin
Zur Startseite