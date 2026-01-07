Berlin
Die Stromnetze müssen in Zukunft verbessert werden, um die Haushalte schneller wieder an den Strom zu bringen, fordert Extremismusforscher Hendrik Hansen. © dpa / picture alliance / Jens Kalaene
Brandanschlag sehr wahrscheinlich mit linksextremistischen Hintergrund
06:36 Minuten
Die linksextremistische Vulkangruppe hat sich zum Anschlag auf die Berliner Stromversorgung bekannt. Extremismusforscher Hendrik Hansen kritisiert den zu geringen Personaleinsatz gegen Linksextremismus. Lobt aber die Solidarität der Bevölkerung.