Berlin

Brandanschlag sehr wahrscheinlich mit linksextremistischen Hintergrund

06:36 Minuten Die Stromnetze müssen in Zukunft verbessert werden, um die Haushalte schneller wieder an den Strom zu bringen, fordert Extremismusforscher Hendrik Hansen. © dpa / picture alliance / Jens Kalaene

Die linksextremistische Vulkangruppe hat sich zum Anschlag auf die Berliner Stromversorgung bekannt. Extremismusforscher Hendrik Hansen kritisiert den zu geringen Personaleinsatz gegen Linksextremismus. Lobt aber die Solidarität der Bevölkerung.