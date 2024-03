Podcast-Tipp

"Link in Bio" präsentiert: "Polaks Schlagertalk"

45:56 Minuten Roberto Blanco ist zu Gast in der ersten Folge von "Polaks Schlagertalk". © Deutschlandradio

El Ouassil, Samira; Polak, Oliver · 21. März 2024, 14:00 Uhr

Wir von „Link in Bio“ möchten euch einen neuen Podcast empfehlen. In „Polaks Schlagertalk“ spricht Oliver Polak mit den Stars der Schlagerwelt. Erlebt mit uns, warum Schlager viel mehr ist als nur Musik. In der ersten Folge beweist das: Roberto Blanco.