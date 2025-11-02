Wiederentdeckte Meisterwerke der Moderne

Suche nach Weltfrieden

Die Suche nach dem Weltfrieden wie auch dem seelischen Frieden prägt die Werke dieses Abends. Zwei chorsinfonische Kompositionen von Lili Boulanger stehen beim ORF Radio-Symphonieorchester Wien und dem Wiener Singverein auf dem Programm, gefolgt von der Tondichtung „Die Seejungfrau“ von Alexander Zemlinsky. Musik aus einer Zeit, in der sich die überreiche Kultur des europäischen Großbürgertums auflöste und im Ersten Weltkrieg schließlich unterging.

Zeitlose Musik

Ein nostalgischer Abend ist das aber nicht: Lili Boulangers interreligiöses Gebet für den Weltfrieden im ersten und die flehentliche Anrufung Gottes im zweiten Werk sind visionäre Stücke, deren Botschaft in unsere Zeit hineinreicht. Und Zemlinskys außergewöhnlich feinsinnige, bis ins letzte klangliche Detail ausgefeilte Tondichtung nach einem Kunstmärchen von Hans Christian Andersen vermag auch ein heutiges Publikum zu rühren. Das sehr selten gespielte Werk hat 120 Jahre nach seiner wenig erfolgreichen Uraufführung nichts von seiner Frische eingebüßt.

Mit Markus Poschner steht der künftige Chefdirigent des Wiener Radio-Symphonieorchesters am Pult in eben jenem Saal, für den Zemlinsky das Werk komponierte. Poschner setzt sich seit vielen Jahren für diese Musik ein und hat auch an der kriminalistisch anmutenden Geschichte der Wiederentdeckung der Partitur seinen Anteil.