Unterrichtsausfall-App

"Life Session" statt Freistunde

Ob Steuererklärung, Ehrenamt oder mentale Gesundheit - in den so genannten "Life Sessions" sollen Schüler sinnvolle Dinge fürs Leben lernen

Adu, Yana · 20. November 2023, 06:37 Uhr

Damit Schüler in spontanen Freistunden ihre Zeit nicht vergeuden, hat der Verein "LifeTeachUs" eine App entwickelt. Sie vermittelt Experten aus verschiedensten Bereichen an Schulen, die in die Klassen gehen und ihr praktisches Wissen weitergeben.