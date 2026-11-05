Komponistin Éliane Radigue

Radikale Gelassenheit

55:11 Minuten Lange stand die französische Komponistin und Elektronikpionierin Éliane Radigue im Schatten ihrer männlichen Kollegen und wird nun allmählich wiederentdeckt. © Eléonore Huisse

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Die meiste Zeit ihrer Laufbahn verbrachte Éliane Radigue mit einem einzigen Instrument – dem analogen Modularsynthesizer ARP-2500. Hiermit entwickelte die Elektornikpionierin eine Musiksprache, die sich in subtilen Veränderungen vollzieht, in kaum wahrnehmbaren Übergängen von einer Klangwelt zur anderen. Am 22. Februar 2026 ist die Komponistin in Paris gestorben. (Erstsendung: 6.12.22)