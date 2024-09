Umweltverschmutzung

Russlands Dreck an Lettlands Küste

22:04 Minuten In Lettland spielt die Ostsee eine wichtige Rolle: wirtschaftlich durch den Fischfang, militärisch durch die NATO-Mitgliedschaft und politisch als Tor zur Welt. © picture alliance / NurPhoto / Jaap Arriens

Russland hat viele schrottreife Schiffe mit Rohöl an Bord. Das Risiko von Umweltverschmutzung in der Ostsee und an der lettischen Küste ist hoch. Aber nicht nur aus Russland droht Gefahr, auch aus Belarus fließen viele Schadstoffe nach Lettland.