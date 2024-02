Blickt man auf das vergangene Jahr zurück, um für die Zukunft Entwicklungen abzulesen, so lässt sich zumindest für das Lesen selbst nicht allzu Gutes hoffen. Mit einem Rückgang von knapp zwei Prozent bei den physischen Buchverkäufen hat der Lesemarkt im Jahr 2023 ordentlich Federn gelassen. In den vier Jahren zuvor hatte die Buchbranche bereits vier Millionen Lesende verloren.

Schaut man auf die Nachwuchsgeneration, sieht es auch nicht viel besser aus. Im Mai vergangenen Jahres vermeldete die IGLU-Studie eine deutlich sinkende Lesekompetenz bei Viertklässler:innen: Ein Viertel von ihnen kann nicht richtig lesen. Kurz darauf bestätigte die PISA-Studie diesen erschreckenden Befund: Deutsche Schüler:innen schnitten so schlecht ab wie noch nie.

Aber es gibt auch Grund zur Hoffnung. Denn es scheint, als habe die Politik die Zeichen richtig gedeutet, oder besser „gelesen“. So startet im August mit dem sogenannten Startchancen-Programm der Bundesregierung eine finanzkräftige Initiative, die sich vor allem der Unterstützung von Grundschulen widmet. Je zur Hälfte von Bund und Ländern finanziert sollen über die nächsten zehn Jahre 20 Milliarden Euro an insgesamt 4000 Schulen verteilt werden.

Leseförderung Was hilft Kindern beim Lesenlernen?

Erste Ansatzpunkte wären vergleichende Sprachtests in Kitas, gefolgt von einer individuellen Förderung für alle Lernenden. Entscheidend sind genügend Zeitressourcen für Lehrende, damit sie sich im Unterricht intensiv dem Lesen und Schreiben widmen können.

Schulbibliotheken werden zu einladenden Orten, die Schüler:innen auch in ihrer Freizeit gerne besuchen. Das Lehrpersonal erfährt fachliche Unterstützung durch eine enge Kooperation mit den örtlichen Bibliotheken, etwa in Form von Leserallyes oder der Bereitstellung von Bücherkoffern. In den Regalen dort fände sich ein reichhaltiges Leseangebot, das die Interessen der ebenso vielfältigen Leserschaft spiegelt.