Literaturkreise

„Es gibt nichts, was es nicht gibt bei Lesekreisen. Und ich bin immer wieder überrascht, was es an neuen Ideen gibt“, sagt Kerstin Hämke, Gründerin von „Mein-Literaturkreis.de“ , der größten Ratgeber- und Empfehlungsplattform im deutschsprachigen Raum. „Es eignet sich jedes Genre, wenn man Gleichgesinnte findet, die daran interessiert sind. Immer mehr junge Leute gründen auch gerade Kreise auf Instagram oder WhatsApp. Dort bin ich auf einen Lesekreis für Sehbehinderte und Blinde gestoßen.“Kerstin Hämke tauscht sich in mehreren Literaturkreisen aus: So gründet sie mit Kolleginnen und anderen Frauen vor mehr als 20 Jahren „Lesegenuss“, um über neue Romane zu sprechen. Vor drei Jahren startete sie einen Lesekreis auf Facebook, der mittlerweile 2500 Interessierte zählt.