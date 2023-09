Leonie Klein und ihr Hörspiel-Konzert "Das Mozart-Exotikum"

In dieser Saison ist die Schlagzeugerin Leonie Klein mit einem interaktiven Hörspiel-Konzert am Start. Das „MozartExotikum“ ist ein Grenzgang zwischen Konzert und Hörspiel, bei dem sich alles um das Schlagzeug von heute und in Mozarts Musik dreht. Dabei spielt sie Schlagwerk, stellt Instrumente und Werke vor, und nähert sich dabei auch der Zeit Mozarts, der es damals auch ordentlich hat "krachen lassen".