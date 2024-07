Leo Neugebauer

Der Zehnkämpfer träumt von Olympia-Gold

05:51 Minuten Leo Neugebauer hatte im vergangenen Jahr den deutschen Zehnkampfrekord von Jürgen Hingsen gebrochen. © dpa / picture alliance / Matthias Schrader

Jürgen Kalwa · 21. Juli 2024, 17:34 Uhr

Leo Neugebauer ist der stärkste deutsche Zehnkämpfer und ein Favorit bei Olympia in Paris. Was in ihm steckt, hat er bei Collegemeisterschaften gezeigt. Das Beispiel zeigt, wie US-Unis die ideale Leistungsschmiede für große Leichtathletiktalente sind.