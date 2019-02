"Refracted Realities" lautet das Motto der 17. Videonale in Bonn. Die Filme sind mal bierernst, mal genderbezogen verspielt, mal sprachakrobatisch überdreht. Sie haben viel mit Politik zu tun und halten der Wirklichkeit den Spiegel vor. Mehr

Schrill und skurril ist die Oper "Diodati. Unendlich", die am Theater Basel uraufgeführt wurde. Der Komponist lässt es krachen. Die Handlung: In der Schweiz treffen Mary Shelley und Lord Byron aufeinander. Am Ende ist "Frankenstein" geboren. Mehr