Obwohl sie einen Diplomatenpass besitzt: Die malische Sängerin Rokia Traoré ist in Paris im Zuge eines Rechtsstreits um das Sorgerecht für ihre Tochter inhaftiert worden. Die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy bezeichnet den Fall als skandalös. Mehr

Der Architekt Vittorio Gregotti ist nach einer Corona-Infektion mit 92 Jahren gestorben. Der Architekturhistoriker Marco de Michelis erklärt die Bedeutung eines in Deutschland wenig Bekannten - und erzählt vom Leben in Mailand in Zeiten von Corona.Mehr