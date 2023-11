Drei ehemalige Abiturienten aus Bayern haben gegen einen Zeugnisvermerk geklagt, laut dem ihre Leistungen in Rechtschreibung wegen ihrer Legasthenie nicht bewertet wurden. Ein solcher Kommentar sei diskriminierend, argumentierten die Kläger vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Sie bekamen nun Recht.

Die Betroffenen haben sich durch alle Instanzen bis nach oben durchgeklagt. 2015 entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass der "Legasthenie-Eintrag" im Zeugnis rechtens war. Das sieht das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe anders. Die Hinweise auf die Legasthenie in den Abschlusszeugnissen waren verfassungswidrig, so Stefan Harbarth, Präsident des 1. Senats am Bundesverfassungsgericht.