Leben mit Einschränkung "Meine Hand ist ein Sympathie-Detektor"

Moderation: Caro Korneli

Antons Hand zittert. Das gehört zu ihm. Käme eine Fee mit drei Wünschen, seine Hand wäre nicht das erste, was er ändern würde. (imago images / fStop Images / Malte Müller)

Anton Humpe ist der Ex-Freund unserer Moderatorin. Seine rechte Hand zittert, ohne dass er es beeinflussen kann. "Behindert" fühlt er sich deswegen nicht. Stattdessen helfe ihm die Hand dabei, anderen Menschen ins Herz zu schauen.

Caro Korneli hat in der aktuellen Folge von "Plus Eins" Anton Humpe als Lieblingsgast eingeladen. Die beiden waren einmal ein Paar – eins "mit Strahlkraft", wie sie finden – und darüber hinaus ein Paar mit elf Jahren Altersunterschied.

Von einem schweren Unfall in seiner Kindheit hat Anton eine Ataxie in der rechten Hand zurückbehalten. Sie zittert, ohne dass er das beeinflussen könnte. Mit Caro spricht er über Begegnungen mit Menschen, in denen er schräg angeschaut wird und über Situationen, in denen "die Hand" liebevolle Beachtung bekam. Käme eine Fee vorbei und gestattete ihm einen Wunsch: Seine rechte Hand jedenfalls wäre nicht das erste, was Anton gern ändern würde.

Anton lebt aktuell auf Gran Canaria, macht Musik und schreibt Gedichte. Mit der Bezeichnung "Künstler und Dichter" steht er dennoch auf Kriegsfuß: "Viel zu prätentiös und ein bisschen trottelig", sagt er. Er macht lieber als sich über Selbstbezeichnungen Gedanken zu machen. Zum Beispiel schreibt er gerade "Quarantäne-Gedichte", jeden Tag eins. Und er ist froh, dass sie in der Pandemie sogar dem einen oder anderen beim Durchhalten helfen.

Können Beziehungen eigentlich an einem zu großen Altersunterschied scheitern? Friedemann Karig erklärt in unserer Rubrik "Die Antwort", dass das unterschiedliche Alter überbewertet wird. Er schlägt vor, den Blick eher auf die Lebensphasen zu richten, in der die Partner sich befinden; losgelöst vom Geburtsdatum, das im Pass steht.