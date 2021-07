Lars Eidinger zum "Jedermann" Abgesang auf unsere Gesellschaft

Lars Eidinger im Gespräch mit Ute Welty

Der Schauspieler Lars Eidinger spielt den "Jedermann" in der Neuinszenierung bei den Salzburger Festspielen, hier an der Seite von Edith Clever als der Tod. (SF / Matthias Horn)

Die Zuschauer schauten dem reichen Mann beim Sterben zu, so interpretiert der Hauptdarsteller Lars Eidinger die Neuinszenierung des "Jedermann". Das Stück feiert bei den Salzburger Festspielen Premiere. Verena Altenberger spielt die Buhlschaft.

Bei dem Theaterstück "Jedermann" geht es dem Hauptdarsteller Lars Eidinger weniger um das Spektakel als um den Abgesang auf eine Gesellschaftsform. "Das Stück ist ein Abgesang auf unsere Gesellschaft", sagt Eidinger vor der Premiere der Neuinszenierung bei den Salzburger Festspielen.

Begegnung mit dem Tod

Die Zuschauer schauten dem reichen Mann beim Sterben zu. "Ich kann es wirklich nicht begreifen, warum der Mensch nicht versteht, dass wir die Reichen sind", sagt der Schauspieler. Dabei werde in dem Stück gezeigt, wie wir alle enden würden. "Uns wird der Spiegel vorgehalten."

Eidinger zeigte sich erstaunt, dass dennoch mehr über das Kleid der Buhlschaft geschrieben werde oder über die kurzen Haare seiner Kollegin Verena Altenberger. Dabei seien sie Darsteller allegorische Figuren, bei denen eben "Jedermann" gemeint sei. "Wir sind damit gemeint, wir müssen uns da in Frage stellen." Es gehe in dem Stück um die Frage, was passiere, wenn man auf sein Leben zurückblicke und mit dem Tod konfrontiert werde.



Während seine Salzburger Kollegin Altenberger schon als Kind davon geträumt habe, die weibliche Hauptrolle der Buhlschaft zu spielen, sei das bei ihm anders gewesen- Man kenne das Stück in Deutschland anders als in Österreich wenig. "Ich bin relativ spät auf den Jedermann erst aufmerksam geworden", sagt Eidinger. Er habe immer vermutet, dass in dem Stück etwas verborgen sei, dass einen weiterbringe.

(gem)

