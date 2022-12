Lappland 1964

Am nördlichsten Teil des Eisernen Vorhangs

54:09 Minuten Lappland: Die Natur bietet hier einzigartige Schauspiele. © Getty Images / iStock / Karl Ander Adami

Von Rudolf Jacobs und Heinz Schimmelpfennig · 24.12.2022

Die letzte Wildnis Europas wurde Lappland in den Sechzigerjahren genannt. In Zeiten des Kalten Kriegs lockte die Region nicht nur Touristen, sondern auch Agenten an. Eine Reportage von damals berichtet darüber.