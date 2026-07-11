Schreiben im Exil

Aus Heimat und Sprache vertrieben

159:56 Minuten Mehr als 120 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Die Schreibenden unter ihnen kämpfen mit den gleichen existenziellen und bürokratischen Schwierigkeiten wie alle anderen. © picture alliance / dpa / Arne Immanuel Bänsch

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Ins Exil gezwungene Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind dort oft völlig unbekannt. Der Verlust der Sprache bedeutet auch den Verlust des bisherigen Publikums. Doch der neue Blick von außen kann eine wertvolle Ressource für das Schreiben sein.