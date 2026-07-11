Schreiben im Exil
Mehr als 120 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Die Schreibenden unter ihnen kämpfen mit den gleichen existenziellen und bürokratischen Schwierigkeiten wie alle anderen. © picture alliance / dpa / Arne Immanuel Bänsch
Aus Heimat und Sprache vertrieben
159:56 Minuten
Ins Exil gezwungene Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind dort oft völlig unbekannt. Der Verlust der Sprache bedeutet auch den Verlust des bisherigen Publikums. Doch der neue Blick von außen kann eine wertvolle Ressource für das Schreiben sein.