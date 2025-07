Estland

Bericht vom Rande Europas

159:55 Minuten Was ist eigentlich Estnisch? Diese Frage beschäftigt viele Menschen in dem baltischen Land © picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Sergei Grits

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Erst seit 1991 ist Estland unabhängig. Nicht erst seitdem beschäftigt die Bewohner die Frage: Was ist eigentlich Estnisch? Ein Blick in ein Land, in dem Frieden immer nur Übergangszustand war und die Menschen um ihre Identität kämpfen mussten.