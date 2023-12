Opernskandale

Buh aus Nordwest

Überschäumende Emotionen, sonst nur auf der Bühne zu sehen, springen in der Oper regelmäßig auf Kulturbürgerinnen und -bürger im Publikum über.

Sollich, Robert · 30. Dezember 2023, 00:05 Uhr

Alexander Kluge hat in einem populär gewordenen Wort die Oper einmal als „Kraftwerk der Gefühle“ beschrieben. In kaum einem Moment des Aufführungsbetriebs beweist sich diese Bestimmung so anschaulich wie im Opernskandal. (Erstsendung am 20./21.07.2019)