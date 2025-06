"Göttliche Komödie"

Vom Inferno zum Paradies

155:32 Minuten Dantes "Göttliche Komödie" fasziniert die Menschen weltweit durch seine dichterische Kraft und Schönheit

Dante schrieb seine "Divina commedia“ Anfang des 14. Jahrhunderts in der damaligen Volkssprache und machte sie damit salonfähig. Das 14.000 Verse umfassende Werk war auch eine scharfe Kritik an den Zuständen seiner Zeit. (Erstsendung am 21.0.9.2021)