Nach dem Militärputsch 1973

Revolution und Widerstand der chilenischen Kultur

159:40 Minuten Mauerbild der Ramona Parra-Brigade, die jedes einzelne ihrer Bilder in Erinnerungen an die Opfer der Militärdiktatur malte. An diesem Ort in Santiago de Chile wurde der Sänger Victor Jara ermordet aufgefunden. © picture alliance / Demotix / Eugenia Paz

Peter B. Schumann · 12. August 2023, 00:05 Uhr

Am 11. September 1973 putschte das Militär in Chile. Der Traum Salvador Allendes von einem demokratischen Sozialismus in Lateinamerika starb. Künstler, die eine treibende Rolle gespielt hatten, wurden in der Diktatur verfolgt, ihre Werke zerstört.