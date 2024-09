Vor Brandenburg-Wahl

SPD atmet durch - AfD weiter stark

07:26 Minuten Will auch 2024 die Landtagswahl in Brandenburg mit seiner Partei gewinnen: Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Er setzt darauf, den Wählern zu verdeutlichen, dass die AfD für gesellschaftlichen Rückschritt steht. © picture alliance / dpa / Fabian Sommer

Auch in Brandenburg liegt die AfD drei Wochen vor der Wahl laut Umfragen vorne, wenn auch nicht so wie in Thüringen und Sachsen. Ministerpräsident Woidke (SPD) setzt deshalb wie 2019 auf den Schlussspurt im Wahlkampf. Grüne und FDP müssen bangen.