Abayas in Frankreich

Das Verbot in Schulen sorgt für Diskussionen

26:12 Minuten In Frankreich sind Staat und Religion getrennt und seit Beginn des Schuljahrs Abayas – die langen arabischen Übergewändern – an Schulen verboten. © IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Apaydin Alain / ABACA

Christiane Kaess, Katja Bigalke · 19. Dezember 2023, 18:30 Uhr

Ist Frankreichs Laizität eine Chance für die Gesellschaft oder verkommt sie zum Krampf? Darüber wird diskutiert wegen des Abaya-Verbots an Schulen. Das sorgte für Diskussion, nach dem Mord an einem Lehrer in Arras.