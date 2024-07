DFB schließt Leistungszentren

Lange Wege für Talente

Im DFB-Leistungszentrum Perleberg wird es künftig keine Talenteförderung mehr geben.

Pissowotzki, Jörn · 07. Juli 2024, 17:30 Uhr

Der DFB will künftig mehr Geld in die Talenteförderung in Ballungsgebieten stecken als auf dem Land. Deshalb schließt nun auch das Leistungszentrum im brandenburgischen Perleberg. Dort ist das Unverständnis über die Entscheidung groß.