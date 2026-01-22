Kurden in der Türkei

Arbeiterpartei PKK fordert Frieden und Freiheit

28:06 Minuten
Menschen tanzen und singen während der Newroz-Feierlichkeiten auf einer Straße. Einige Frauen haben das Gesicht in den Farben der kurdischen Flagge (rot, weiß, grün und gelb) bemalt und zeigen mit ihren Händen das Victory-Zeichen.
Newroz ist das wichtigste Fest der kurdischen Kultur und hat sich unter den Kurden in der Türkei zu einem Ausdruck politischer Meinungsäußerung entwickelt © Getty Images / Sedat Suna
Johanna Sagmeister, Heiko Wimmen, Andre Zantow |
Seit 2024 läuft der neue Friedensprozess zwischen der Türkei und der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistan. PKK-Gründer Öcalan hat zu Gewaltverzicht aufgerufen. Nun ist Ankara am Zug. Es geht um Demokratie, kulturelle Identität und mehr Freiheiten.
