Wenn wir uns für diese Minuten aber einmal auf die andere Seite stellen und prosaisch nach dem Zweck der Kunst in unseren Tagen fragen, dann fällt schnell auf: Die alten Vorstellungen helfen nicht weiter. Eine Kunst, die die Mächtigen kritisiert? In Zeiten der Elitenverachtung und Institutionenbeschimpfung nicht gerade zielführend. Eine Kunst, die Missstände aufdeckt und gegen Unrecht protestiert? Gut gemeint, aber im Vergleich zu gut geklickten Scoops und einflussreichen Meinungsmachern im Internet peinlich wirkungslos. Eine Kunst, die einfach gut unterhält? Das klingt verdächtig nach Weltflucht und Elfenbeinturm.

Wie wäre es mit einer neuen Aufgabe? Einer neuen Bestimmung für die Kunst? In Zeiten, in denen der Zusammenhalt in westlichen Gesellschaften einbricht, in denen Spaltung und Trennung flächendeckend wird, eröffnet sich für die Kunst ein neues Wirkungsfeld. Während lange Zeit der Protest und die bissige Gesellschaftskritik als ihr wichtigstes Gütesiegel galt, wird heute eine andere Qualität von ihr entscheidend: die Fähigkeit zur Versöhnung. Wenn wir schon über einen Zweck von Kunst sprechen, dann liegt er - zumindest in unserer aktuellen Gegenwart - nicht im Aufwiegeln, sondern im Befrieden. Im Zusammenführen. Im Entschärfen von Gegensätzen.