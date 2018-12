Kunst-Biennalen im Rückblick Trotz Inflation wichtige Trendmelder

Ingo Arend im Gespräch mit Sigrid Brinkmann

Maarten Vanden Eyndes Installation "Pinpointing Progress" (2018) im Hafen von Riga während der 1. Riga-Biennale. (Ingo Arend)

Schätzungsweise 250 bis 360 Kunst-Biennalen gibt es weltweit, sagt der Kunstkritiker Ingo Arend. Trotz Kritik an dieser Veranstaltungsfülle und einem Trend zur Exklusivität lobt er die kritische Selbstreflexion einiger Ausstellungsmacher.

Angesichts der hohen Zahl von Kunst-Biennalen – laut Schätzungen gibt es weltweit inzwischen 250 bis 360 – könne man inzwischen von einer gewissen Müdigkeit sprechen, sagte der Kunstkritiker Ingo Arend im Deutschlandfunk Kultur.

Er sieht vor allem kritisch, dass die Ausstellungen immer mehr ein Treffpunkt für den internationalen Kunst-Jetset seien: "Diese Clique aus Künstlern, Sammlern und Kuratoren, die ewig so um den Erdball jetten, um von einer Biennale zur anderen zu reisen", sagte Arend, der selbst im zurückliegenden Jahr sechs Biennalen besuchte. Den Trend zur exklusiven Öffentlichkeit in einem Format, das sich eigentlich der Öffnung der Kunst verschrieben habe, findet er "ein bisschen problematisch." Die Biennalen krankten an ihrem Eventcharakter, einer Spektakelkultur und zu viel Stadtmarketing.

Machtverschiebung in den Süden

Trotz solcher Einwände sprach Amend anerkennend davon, dass einige Kuratoren sich selbstkritisch mit diesen Themen auseinander setzten. "Für mich haben Biennalen trotzdem noch eine wichtige Funktion", sagte der Kunstkritiker. Sie seien "Trendmelder" für Verschiebungen der ästhetischen Produktionsweisen und der Themenfelder, die Künstler weltweit bearbeiteten.

"Die vielleicht allerwichtigste Funktion ist, dass sie für auch Trendmelder einer globalen, ästhetischen und politischen Machtverschiebung sind, weg vom Westen hin zum Süden."

