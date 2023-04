Kum Nye ist ein buddhistisch-tibetisches Heilyoga und eine ganzheitliche Heilmethode. Eine Methode, die vieles beinhaltet. Klassisches Yoga, traditionelles Yoga, Atemarbeit, sehr intensiv, Shiatsu zum Teil, Akupressur, Entspannung, Massageübungen, also eine Vielfalt an Möglichkeiten, sich selbst kennenzulernen. Die Übungen sind sehr, sehr langsam – und dadurch ist es eigentlich eine Abenteuerreise zu meinem Körper.

„Kum, also Körper, und Nye- Daui steht im Buch die Übersetzung 'wie ein Leder kneten'. Das bedeutet einfach, diese Langsamkeit ist manchmal sehr anstrengend für uns, die wir Schnelligkeit gewohnt sind. Die Muskulatur ist die Langsamkeit nicht gewohnt, und dieses Langsame knetet in gewisser Weise die Muskeln. Im Grunde ist das heute auch realisiert im Faszientraining."

„Ich denke, die Gegensätze sind wichtig, um auch beides wahrzunehmen. Wir haben heute oft verhärtete Muskulatur. Daher rühren sehr viele Schmerzen im Rücken zum Beispiel. Also es ist doch notwendig zu wissen: Wie fühlt es sich an, wenn der Muskel hart ist? Wie fühlt es sich an, wenn der Muskel weich ist? Wie fühlt es sich an, wenn mein Herz hart ist? Wie fühlt es sich an, wenn es weich ist? Im Kum Nye gibt es eine intensive Energiearbeit, im Herzbereich, im Rücken, Bauch, in den Händen, im gesamten Körper.“