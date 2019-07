KulturSchock - Satire im Urlaub Bleiben Sie zuhause!

Von Julius Stucke, Caro Korneli und Zantofff

An alle Reisewilligen: Es gibt viel im Urlaub, was Sie nicht vermissen, wenn Sie zuhause bleiben! (imago / Geisser)

Touristen weit und breit. Das muss nicht sein. Mit ehrlichen Werbespots wollen wir "Overtourism" in Venedig, Paris und Co. beenden. Und: Wir retten den Frauenfußball, kennen den neuen SPD-Chef und begleiten "Wahlkampfhelfermän" in Sachsen.

Sie kennen das: Im Juli schön auf den Himalaya und dann steht Ihr Nachbar vor Ihnen in der Schlange. Dieses Phänomen heißt "Overtourism" und sorgt dafür, dass es praktisch nichts mehr zu entdecken gibt, weil alle schon überall sind, waren und gewesen sein werden. Extra-Zahlungen wie in Venedig werden das Problem nicht lösen. Deshalb hat Julius Stucke ehrliche Werbespots für europäische "Tourihochburgen" entwickelt, um allen Reisewilligen ehrlich zu zeigen, was sie nicht vermissen, wenn sie zuhause bleiben.

Schwäche des deutschen Frauenfußballs: Humor

Das deutsche Team begann so hoffnungsvoll bei der Weltmeisterschaft in Frankreich. "Wir haben keine Eier, aber Pferdeschwänze", hieß es anfangs im eigenen Werbespot. Es schien, als hätte die Mannschaft zur Humoroffensive geblasen, aber dann verloren sie sich zunehmend im sportlichen Kleinklein.

Trauer über die wenigen gelungenen Pointen im deutschen Spiel. (dpa-Bildfunk / Sebastian Gollnow )

Männer setzen schon lange auf den Entertainment-Faktor - siehe "Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien!". Solche "Knaller" produzieren Spielerinnen, die ja nebenbei studieren, arbeiten oder nachdenken, bisher kaum. Caro Korneli analysiert Hintergründe, Alternativen und stellt sich die Frage: Ob es für Frauen erstrebenswert ist, jemals ihren Mann bei den Interviews zu stehen?

Hier kommt Wahlkampfhelfermän!

Marktplatz statt Malle heißt es für tausende Menschen, die in diesem heißen Sommer Wahlkampf in Thüringen, Brandenburg und Sachsen machen. Die Landtagswahlen, die Demokratie, das alles funktioniert nicht ohne die Menschen, die sich engagieren. Fabian Funke, 21 Jahre, ist einer dieser Superhelden der Demokratie. Er steht standhaft am Stand im östlichen Sachsen, bewaffnet mit Sonnencreme, Quietscheentchen und seinen Überzeugungen. Er kämpft für das Gute, ähnlich wie Spiderman. Alles Weitere hören Sie selbst!

Diese Enten wollen nicht mit der SPD baden gehen. (picture alliance / dpa / Wolfgang Kumm)