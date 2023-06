Der Kulturpass richtet sich alle Jugendlichen in Deutschland, die im Jahr 2005 geboren und in 2023 somit 18 Jahre alt werden. Es sollen sowohl Jugendliche davon profitieren, die ein kulturelles Nachholbedürfnis haben als auch solche, die bisher eher kulturferner waren. Hat das Angebot Erfolg, könnte es laut Angaben der Bundesregierung in einem zweiten Schritt auch für jüngere Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren geöffnet werden.