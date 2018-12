Kult am Silvester-Abend Loriots Blick auf Wagners Ring

Es war ein Abend in der Deutschen Oper Berlin im Januar 1997. Auf dem Programm Vicco von Bülows "Richard Wagners Ring an einem Abend oder: Ehekrisen sind an allem schuld!" Loriot persönlich übernahm die Rolle des Erzählers - einfach nur Kult.

Es war Loriots ganz eigene Art, Opern zusammenzufassen und endlich auf den Kern zu bringen. Auch die vier langen Opernabende, die Wagner für seinen Ring benötigte, fasste er mal eben in einem Schwung zusammen. Kultige Bemerkungen sind auch in diesem Abend zu hören, wie der Kommentar zum Liebesduett zwischen Siegmund und Sieglinde aus dem zweiten Akt der Walküre: "Es handelt sich um Inzest und Ehebruch - man ist begeistert."

Ein ganzer Abend mit Lorios unverwechselbarer, kühler Distanziertheit mit gehöriger Portion Unverfrorenheit, berühmte Musikerpersönlichkeiten durch den Kakao zu ziehen. Musikalisch sind die schönsten Szenen der Opern zu erleben.

Aufzeichnung des Abends vom 15. Januar 1997 in der Deutsche Oper Berlin

Vicco von Bülow:

Richard Wagners Ring an einem Abend

oder: Ehekrisen sind an allem schuld!

Erzähler - Loriot (Vicco von Bülow)

Wotan - Robert Hale

Loge - Wolfgang Fassler

Alberich - Oskar Hillebrandt

Fricka - Ute Walther

Woglinde - Carol Malone

Wellgunde - Ulrike Helzel

Floßhilde - Bavat Marom

Siegmund/ Siegfried - Wolfgang Fassler

Wotan/ Der Wanderer - Robert Hale

Sieglinde - Karan Armstrong

Brünnhilde - Carol Yahr

Helmwige - Eva Johansson

Gerhilde - Yvonne Wiedstruck

Ortlinde - Lucy Peacock

Waltraute - Ulrike Hezel

Siegrune - Mariana Cioromila

Roßweiße - Bavat Marom

Grimgerde - Camille Capasso

Schwertleite - Cornelia Berger

Mime - Uwe Peper

Hagen - Friedmann Kunder

Eva - Eva Johansson



Orchester der Deutschen Oper Berlin

Leitung: Jiri Kout