Kulinarische Kampfansagen

Kommt zu Tisch!

29:08 Minuten Händeringend werden Servicekräfte in der Gastronomie gesucht. Helfen könnten wohl auch höhere Gehälter. © imago / Westend61

Moderation: Martin Böttcher · 29. Oktober 2022, 16:05 Uhr

In der Echtzeit geht es ums Essen. Darum, wie zwei Iranerinnen in Kochkursen für ihr Land werben und wie das Image von Servicekräften in der Gastronomie aufgewertet werden kann. Außerdem probieren wir Schinken-Ersatz und besuchen einen Spitzenkoch.